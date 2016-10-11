Україна та Польща прискорять реалізацію спільних проектів у військово-технічній сфері

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов під час спільного брифінгу з керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Павлом Солохом сьогодні в Києві.

«Багато дуже цікавих і перспективних проектів ми маємо в оборонній сфері. Ми домовилися про створення у найближчій перспективі спільної робочої групи, яка б забезпечила координацію і прискорення реалізації спільних проектів у військово-технічній сфері», - зазначив Турчинов.

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Він наголосив, що «Польща була й залишається стратегічним партнером нашої країни».

Секретар РНБО також підкреслив, «що спроби посварити наші народи можуть працювати тільки на російського агресора».

«Я переконаний, що і в Польщі, і в України спільне європейське майбутнє», – наголосив Турчинов.

За його словами, сторони обговорили питання співпраці у сфері безпеки й оборони, питання, пов’язані з реформуванням Збройних сил України, інших силових структур і перехід до стандартів НАТО.

«І тут досвід наших польських колег для нас дуже важливий», – сказав також Турчинов.