Україна буде намагатися вийти з ряду угод в рамках СНД із мінімальними втратами - МЗС

Про це заявив в ефірі телеканалу ICTV директор політичного департаменту міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв, передає 112 Україна.

Читайте такожУкраїна пропонує позбавити Росію головування в СНД наступного року

"Наші зусилля зараз спрямовані на те, щоб гідно, але з мінімальними втратами для громадян України вийти з тих угод, які не потрібні, і, можливо, зберегти механізми, які потрібні, наприклад, про пенсійне забезпечення", - сказав він.

Представник МЗС зазначив, що діючими залишаться тільки ті угоди, які будуть працювати на Україну.

"Це і не платити внески, і не брати участь у процесі вироблення будь-яких рішень, які не стосуються інтересів України і громадян України. Це залишити силу лише тих правочинів, які працюють на Україну", - додав він.

Нагадаємо, за словами голови МЗС України Павла Клімкіна, Україна вивчає питання про вихід зі складу Співдружності Незалежних Держав.