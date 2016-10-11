Україна буде намагатися вийти з ряду угод в рамках СНД із мінімальними втратами - МЗС
Україна буде намагатися з мінімальними втратами для себе вийти з ряду угод в рамках СНД, які не потрібні українській державі.
Про це заявив в ефірі телеканалу ICTV директор політичного департаменту міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв, передає 112 Україна.
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"Наші зусилля зараз спрямовані на те, щоб гідно, але з мінімальними втратами для громадян України вийти з тих угод, які не потрібні, і, можливо, зберегти механізми, які потрібні, наприклад, про пенсійне забезпечення", - сказав він.
Представник МЗС зазначив, що діючими залишаться тільки ті угоди, які будуть працювати на Україну.
"Це і не платити внески, і не брати участь у процесі вироблення будь-яких рішень, які не стосуються інтересів України і громадян України. Це залишити силу лише тих правочинів, які працюють на Україну", - додав він.
Нагадаємо, за словами голови МЗС України Павла Клімкіна, Україна вивчає питання про вихід зі складу Співдружності Незалежних Держав.