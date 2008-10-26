На посаду мера Рівного зареєстровані 24 кандидати

Територіальна виборча комісія остаточно сформувала список з 24 кандидатів на посаду міського голови Рівного, якого обиратимуть 30 листопада.

ТВК відмовила у реєстрації лише двом кандидатам, які неправильно оформили документи.

Наймолодшому кандидату на посаду мера 22 роки, найстаршому - 62.

Однак, як повідомили кореспонденту УНІАН в міській ТВК, вибори міського голови під загрозою зриву, оскільки ще не надійшли кошти з держбюджету на проведення виборчої кампанії: 1 млн. 156 тисяч гривень.

Поки що члени ТВК працюють на громадських засадах, вони приносять з дому необхідні для роботи канцелярське приладдя, а також використовують технічні засоби, які надають самі кандидати на посаду мера. Через відсутність коштів досі не сформовано і дільничні виборчі комісії. Бажання працювати в них виявили лише кілька представників кандидатів. З приводу відсутності коштів міська територіальна виборча комісія підготувала відповідне звернення до Центрвиборчкому.

Тим часом кандидати активно виступають у місцевих ЗМІ, проводять зустрічі з виборцями.

За прогнозами місцевих аналітиків, вибори міського голови Рівного проходитимуть у жорсткій боротьбі, з використанням широкого арсеналу пропагандистських засобів. А реальними претендентами на крісло мера вважаються заступник міського голови Рівного Світлана БОГАТИРЧУК-КРИВКО (Блок Литвина), екс-губернатори Рівненщини Микола СОРОКА (самовисуванець) та Василь ЧЕРВОНІЙ (Українська народна партія), директор «Рівнеоблволдоканалу» Володимир ХОМКО, колишній гендиректор ВАТ «Рівнеазот» Віктор КОЛЕСНИК, начальник міського управління житлово-комунального господарства Юрій СОБЧУК.