Ющенко про вихід каспійської нафти на нові ринки в Європі

ВАТ «Укртранснафта» офіційно звернулося до Державної нафтової компанії Азербайджану щодо формування графіку поставок нафти, який би міг забезпечити відновлення роботи в аверсному напрямку нафтогону «Одеса-Броди». Про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив сьогодні в Баку на спільній із Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ прес-конференції, повідомляє прес-служба глави Української держави.

«Щоб відновити роботу в аверсному напрямку проекту «Одеса-Броди», на ринку має бути пропозиція нафти близько 4,5-5 млн. тонн із розрахунку на рік», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він додав, що, крім цих поставок, йдеться і про технічну нафту для заповнення українського трубопроводу. В.ЮЩЕНКО відзначив, що такий обсяг поставки сирої нафти нині в змозі переробити два українські нафтопереробні заводи – у Надвірній та Дрогобичі.

Глава Української держави відзначив, що це лише частина можливої співпраці з азербайджанською стороною, оскільки надалі можна говорити також про будівництво нового нафтопереробного заводу, поставки сирої нафти через нафтогін «Дружба» до Словаччини та Чехії для переробки на заводах західноєвропейських партнерів.

«Безумовно, вінцем проекту є вихід на реалізацію проекту «Броди-Гданськ» і вихід на потенційно новий ринок каспійської нафти у Східній і Центральній Європі», – зазначив Президент України.

У свою чергу, Президент Азербайджану зазначив, що Азербайджан як новий і потужний постачальник нафти на світові ринки готовий диверсифікувати свої поставки, в тому числі, співпрацюючи у цій сфері з Україною.