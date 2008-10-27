Кріль побачив у антикризових законопроектах дві хвороби

Народний депутат, голова партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ закликає очистити "антикризові законопроекти" від лобізму.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Єдиного центру”.

«Усі законопроекти, подані політичними силами як антикризові, страждають на дві хвороби - лобізм або плагіат», - зазначає народний депутат.

Аналізуючи законопроект Кабміну, І.КРІЛЬ вказує на нововведення, які жодним чином не стосуються захисту економіки від кризи, як-от пропозиція надати право Кабміну замість Міноборони відчужувати та реалізовувати військове майно. «За іншими пропозиціями, земельні торги хочуть проводити у порядку, встановленому Кабміном, а не за правилами, встановленими чинним законом. Також уряд зможе проводити аукціони і продавати деревину та дозволити використання надр на свій розсуд. Ці зміни уряд намагався «проштовхнути» протягом року, але, зважаючи на те, що вони відкривали шлях до корупції, йому це не раніше вдавалося», - нагадує І.КРІЛЬ.

Програму, запропоновану ПР, голова “Єдиного Центру” назвав неповною. «Вона, фактично, повторює заходи, запропоновані на засіданні РНБО та пропозиції Президента. Не пропонуючи альтернативних рішень, ПР банально «відбуває номер», пропонуючи вже озвучені пропозиції», - вказує народний депутат.

«Законопроекти С.АРЖЕВІТІНА, Р.ТКАЧА та А.ЯЦЕНЮКА теж містять повторення та елементи лобізму. Так, перші два пропонують звільнити від оподаткування операції з ввезення на митну територію України племінних чистопородних тварин великої рогатої худоби або генетичного матеріалу, а третій - пропонує встановити нульову ставку вивізного мита на насіння соняшнику на 2008-2009 маркетинговий рік. Ні одне, ні інше прямого стосунку до запобігання кризі не має», - зазначив І.КРІЛЬ.

«Криза - не час для влади вирішувати свої справи, а час об`єднатися заради узгодження шляхів боротьби з нею. Ми закликаємо очистити антикризові проекти від лобізму та зосередитися над створенням єдиної цілісної програми, яка справді захистила би українську економіку," - наголошує голова “Єдиного Центру”.