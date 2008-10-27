Балогу запідозрили у фінансуванні сепаратистів

Блок Юлії Тимошенко звертається до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України з вимогою негайно перевірити можливу причетність глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ до фінансування сепаратистського руху русинів.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві БЮТ у зв’язку з проведенням 25 жовтня цього року в Мукачевому так званого «Другого європейського конгресу підкарпатських русинів», де пролунали заклики щодо порушення територіальної цілісності України.

У БЮТі вважають, що «підставою для розслідування мають стати непоодинокі публікації у засобах масової інформації, в яких достатньо авторитетні журналісти повідомляють про те, що політичні та бізнесові партнери Віктора БАЛОГИ надають фінансову допомогу рухові підкарпатських русинів».

«Зрозуміло, що за опереточним «конгресом» та його розрахованими на дешеву рекламу «рішеннями» стоять тим не менш достатньо потужні спонсори, які намагаються розіграти русинську картку у своїй боротьбі за владу.

Але посягання, навіть далеке від реалізації, на державну цілісність України - той антидержавний злочин, за який мають понести покарання не лише виконавці, але і його організатори та покровителі, які, зазнаючи фіаско в Києві, мріють покерувати т. зв. Підкарпатською Руссю, або принаймні розіграти русистську карту в гіпотетичній передвиборчій кампанії. Подібні провокації треба придушувати в самому зародку», - переконані у БЮТ.

В БЮТі хотіли б вірити в те, що «Другий європейського конгрес підкарпатських русинів» не є одним із сценаріїв дестабілізації ситуації в Україні, будь-то Крим, чи Закарпаття, які розробляються з метою переходу до прямого президентського правління.

Водночас в БЮТ вважають, що СБУ має проаналізувати та обрубати не лише київські, але й закордонні зв’язки отця Димитрія СИДОРА, який проголошує себе лідером так званого русинського руху.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня у Мукачевому відбувся конгрес підкарпатських РУСИНів, на якому було проголошено республіку “Подкарпатська Русь”. У конгресі взяли участь 109 делегатів, у тому числі громадяни інших держав. Вони підписали "Акт провозглашенія возсозданія русинськой государственности" та проголосили створення республіки "у статусі од 22.11.1938 р.", а також обрали "государственну исполнительну власть".

Того ж дня на центральній площі міста Мукачевого близько 100 осіб мітингували під прапорами російської молодіжної організації "Родина". Учасники пояснювали, що приїхали захищати права "русичів".

Довідка УНІАН. 7 березня 2007 року на сесії депутати Закарпатської облради ухвалили рішення визнати національність "русин" на території області і внести її до переліку національностей регіону.

Згідно з даними перепису 2001 року в області русинами себе назвали 10 тисяч осіб.