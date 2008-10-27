НБУ вирішив тримати язика за зубами

Рада Національного банку України ухвалила рішення не оприлюднювати прогнозний показник курсу гривні до кінця року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО на прес-конференції в понеділок.

«У цих умовах ми утримаємося від оприлюднення наших прогнозних показників. Вони є, але ми їх не оприлюднюємо», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня Рада Національного банку України змінила прогноз можливого коливання офіційного курсу гривні до кінця 2008 року з 4,85 грн./дол. плюс мінус 4% до 4,95 грн./дол. плюс-мінус 8%. Прогнозний показник на 2009 рік залишено в межах 4,85 гр./дол. плюс-мінус 5%.