Як поліпшити стан справ у країні - рецепт від Литвина

Екс-голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає першочерговим завданням зупинити приватизацію й провести ревізію приватної власності.

Відповідаючи на запитання газети «Известия в Украине», які практичні дії могли б поліпшити стан справ у країні, В.ЛИТВИН сказав: «По-перше, необхідно зупинити приватизацію, вірніше, розкрадання народного майна. Провести жорстку ревізію. Визначити, на яких підставах була роздана власність. І зобов`язати всіх, хто її одержав, доплатити в державну скарбницю».

Екс-голова ВР вважає, що всі отримані кошти в результаті ревізії повинні бути направлені на розвиток соціальної сфери, зокрема на медицину та освіту.

Крім того, В.ЛИТВИН вважає за необхідне провести оцінку землі. «Потрібно негайно провести оцінку, щоб людина знала вартість своєї ділянки. Встановити в законодавчому плані (не через указ), що той, хто бере в оренду землю, повинен платити хоча б 15-20% від вартості земельної ділянки. Крім того, неодмінно зобов`язати орендарів робити відрахування на підтримку й утримання соціальної інфраструктури в сільській місцевості», - підкреслив він.