Генпрокуратура призначила посмертну психіатричну експертизу Кравченка

Генеральна прокуратура України, яка поновила розслідування обставин загибелі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка, призначила низку додаткових експертиз, серед яких - посмертну психолого-психіатричну експертизу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

Він нагадав, що 10 лютого 2006 року Печерський районний суд Києва скасував постанову про закриття кримінальної справи про загибель Ю.Кравченка, а 11 травня 2006 року Апеляційний суд столиці відмовив Генпрокуратурі в оскарженні цієї постанови.

Тому, зазначив О.МЕДВЕДЬКО, Генпрокуратура знову прийняла її до свого провадження, і на цей час проведені і проводяться додатково судово-медичні експертизи тіла Ю.Кравченка. «Я хочу сказати, - зауважив О.МЕДВЕДЬКО, - нового нічого вона не дала». Крім того, він повідомив, що також були взяті на додаткову експертизу проби крові Ю.Кравченка, і виявлено хімічну речовину «фенобарбітал», яка є складовою ліків, які приймають при порушеннях у серцево-судинній системі.

Водночас проведено експертизи щодо наявності крові на тілі Ю.Кравченка та на місці його загибелі. За висновками експертів, сказав генпрокурор, ці краплі крові з’явилися там одразу після загибелі екс-міністра внаслідок пострілів з пістолета.

Окрім цих експертиз, за словами О.МЕДВЕДЬКА, були допитані співробітники слідчих органів, які перебули на місці події, свідки, лікарі.

Крім того, 11 серпня Генпрокуратура допитала як свідка міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, який в інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» близько півроку тому сказав, що йому начебто щось відомо про загибель Ю.Кравченка. Однак, зауважив генпрокурор, Ю.ЛУЦЕНКО на допиті сказав, що ніякої нової інформації щодо обставин смерті Ю.Кравченка він не має.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Кравченко був знайдений мертвим вранці 4 березня 2005 року на дачі під Києвом. 4 березня на 10.00 він був викликаний на допит у Генпрокуратуру в рамках розслідування справи Георгія Гонгадзе.