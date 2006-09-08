Посол США покладе вінок до пам’ятника «Жертвам тероризму»

11-00 - Посол США в Україні Вільям Тейлор покладе вінок на відзначення п’ятих роковин терористичних нападів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку, штаті Пенсільванія та Пентагоні. Після покладання вінка Посол Тейлор виголосить коротку промову і може надати свої коментарі журналістам (біля пам’ятника «Жертвам тероризму», вул. Мечникова, м. Кловська).