Посол ЄС закликав ВР пришвидшити процес впровадження реформ в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час панельної дискусії на тему: «Парламенти і всеосяжна демократична реформа» сьогодні в Києві.

"Ваша країна налаштована на реалізацію амбітної програми реформ. Більшість спостерігачів вважають, що впродовж останніх двох років було проведено більше реформ, ніж за період перших 23 років незалежності країни, і щодо цього усі погоджуються", - сказав Мінгареллі.

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Разом з тим він сказав, що "всі також погоджуються з тим фактом, що все ще треба пройти довгий шлях".

"І зараз важливо пришвидшити впровадження процесу реформ, щоб перетворити Україну на відкрите та демократичне суспільство, а також ввести в дію основні вимоги для забезпечення стійкого та всеосяжного економічного зростання", - наголосив посол ЄС.

На його переконання, у цьому процесі Верховна Рада повинна бути ефективною та прозорою.

"І з цієї причини ми розглядаємо необхідність створення ефективної та прозорої Верховної Ради однією з головних цілей у цій країні", - заявив посол.