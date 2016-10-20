Кучма прокоментував підсумки переговорів "нормандської четвірки"

Про це йдеться у коментарі Кучми за підсумками зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки» в Берліні, який в Facebook опублікувала його прес-секретар Дарка Оліфер.

"Якщо судити з коментаря президента Петра Порошенка, який він зробив після закінчення зустрічі, то, безперечно, це крок вперед. Щоправда, треба проаналізувати, що сказали інші учасники Нормандської четвірки. До речі, багато хто очікував їх спільної заяви. Її відсутність свідчить, що спільної думки ще далеко не досягнуто. Вважаю також дуже правильним підтвердження на зустрічі безальтернативності Нормандського формату і Мінських угод", - заявив Кучма.

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"Звичайно, позитивним кроком є домовленість щодо підготовки дорожньої карти імплементації Мінських угод. І дуже правильно, що її розробку доручили міністрам закордонних справ, які на це мають право і обов'язки. На відміну від Тристоронньої контактної групи, яка тільки може давати пропозиції і рекомендації", - заявив він.

Також Кучма зазначив: "Хоча, судячи з коментарів учасників зустрічі, є сумнів, чи вдасться в дорожній карті передбачити все те, що потрібно для реального забезпечення миру на Донбасі"

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Порошенко, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що основа проекту «дорожньої карти» виконання Мінських угод має бути затверджена очільниками МЗС «нормандського формату» до кінця листопада.

За його словами, лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі та французькі пропозиції щодо основи «дорожньої карти» виконання Мінських угод.