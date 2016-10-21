Україна отримає доступ до кордону з Росією на другий день після проведення виборів на Донбасі - Єлісєєв

Про це повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу" заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, передаэ ТСН.

Це передбачено Мінськими домовленостями, які були прийняті у лютому 2015 року.

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Але, за його словами, до цих виборів мають бути виконані безпекові умови Мінська: мають бути виведені російські війська з Донбасу, а місія ОБСЄ повинна отримати постійний доступ до неконтрольованих ділянок українсько-російського кордону.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня лідери країн «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція та Росія) затвердили німецькі та французькі пропозиції щодо основи «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

«Українська пропозиція була спочатку підтримана нашими німецькими та французькими партнерами та на сьогоднішній день німецькі та французькі пропозиції щодо основи «дорожньої карти» були затверджені «нормандським форматом», - заявив Порошенко на прес-конференції за результатами переговорів.