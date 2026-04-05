США неухильно рухаються до найгіршого економічного спаду за всю історію, – The Hill

США наближаються до нової економічної рецесії, і вона може стати найбільшою за всю історію країни, а головна проблема – розвиток штучного інтелекту, пише Джон МакГліонн у статті для The Hill.

Так, зараз приблизно 60 відсотків американців не можуть покрити несподівані витрати в розмірі 1000 доларів без позики. У країні почалися масові звільнення, і все менше випускників вишів знаходять роботу за фахом.

Проблема в ШІ

"Від молодших розробників до помічників юристів, від аналітиків до відділів маркетингу, архітектура початкового рівня офісної роботи руйнується методично", – зазначає він.

Відео дня

Попередні рецесії були жорстокими, але тимчасовими. Робочі місця зникали, а потім поверталися, коли умови поліпшувалися. Галузі скорочувалися, а потім відновлювалися. Однак у даній ситуації розраховувати на це не доводиться. Ролі, витіснені ШІ, не повернуться, коли економіка відновиться. Вони просто зникнуть:

"Це повністю змінює психологію спаду. Питання зміщується з "коли все покращиться" на "покращиться для кого"? Ті, хто володіє технологією – хто її створює, фінансує, впроваджує – отримують величезну вигоду. Тим, кого вона замінює, пропонується оптимістична порада перенавчитися, переорієнтуватися, адаптуватися. Проблема в тому, що одночасно скорочуються цілі категорії роботи, а конкуренція включає системи, які не сплять, не ведуть переговори і не вимагають жодних пільг".

Зміна суспільства

Востаннє Захід зіткнувся з подібною кризою – стагфляцією, геополітичними потрясіннями, структурними економічними потрясіннями – у 1973 році. Згодом відбулося відновлення, але його наслідки виявилися незворотними.

Однак сьогоднішні основи значно крихкіші. Віра в інститути перебуває на історично низькому рівні. Культурна впевненість, яка колись допомагала суспільствам долати справжні труднощі – віра в те, що жертва чогось варта, що завтрашній день вимагає терпіння, – поступилася місцем нігілізму, зазначає аналітик.

"Суспільство, яке все ще вірить у витривалість, може пережити спад. Суспільство, побудоване виключно на споживанні, стикається з більш серйозним випробуванням", – підкреслює він.

