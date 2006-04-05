Коаліція буде ”помаранчевою” з блакитними смужками

Більшість політичних експертів не виключають створення “помаранчевої” коаліції за участі частини депутатів від Партії регіонів.

Про це свідчать передані УНІАН результати експерт-опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей.

Центр нагадує, що сьогодні народний депутат, член «Народного Союзу Наша Україна» Михайло ПОЖИВАНОВ заявив, що в «помаранчеву» коаліцію у складі НСНУ, БЮТ та СПУ можуть в індивідуальному порядку увійти 30-40 представників крупного бізнесу, які пройшли до парламенту за списком Партії регіонів.

У зв‘язку з цим Центр досліджень політичних цінностей звернувся до політичних експертів із питанням: «Чи можливий варіант «помаранчевої» коаліції за участі частини депутатів від Партії регіонів?».

Так, голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ не виключив, що з фракції Партії регіонів можуть вийти депутати, однак більш імовірним варіантом він вважає вихід депутатів з “помаранчевої” коаліції.

За його словами, „хоча в українському парламенті теоретично й можливі будь-які карколомні комбінації по типу акробатичного цирку-шапіто, але на практиці перші півроку партії будуть намагатися демонструвати внутрішню дисципліну. Щодо можливості відходу від Партії регіонів великої групи депутатів, то я на місці “нашоукраїнців” на це б не дуже покладався. По-перше, це було б поверненням до політики кучмізму, коли в парламенті більшість сколочувалася в неполітичний спосіб (а фінансовим або адміністративним тиском). А по-друге, Партія регіонів поки що виглядає достатнім монолітом, і є великі сумніви, що вона готова до “саморозпаду”.

На думку О.ДОНІЯ ”а от десь приблизно через півроку (або під час формування наступної, другої, коаліції), коли бізнес у кожній із політичній сил почне все більше виходити на перші ролі, стануть можливі різні пертурбації. Але й тоді більш придатними для процесу виходу з фракції (або «неконсолідованого голосування») виглядають фракції «Нашої України» та БЮТ, а не Партія регіонів”.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО також вважає можливим формування «помаранчевої» коаліції за участі частини депутатів від Партії регіонів. За його словами, „цю ідею не можна виключати, тому що, наскільки я зрозумів, є підстави стосовно індивідуального членства за новим регламентом”. “По-друге, - зауважив експерт, - це розширення формату коаліції: залучення, скажімо так, конструктивної частини Партії регіонів до співпраці з цією коаліцією”. На думку В.ФЕСЕНКА, “цю ідею потрібно розглядати, обговорювати й, можливо, включати до комплексу переговорного процесу”.

Водночас політолог зазначив, що у разі створення такої коаліції існуватиме “структурне протиріччя: якщо Партія регіонів залишається в опозиції, а частина її фактично іде до уряду, або до співпраці з парламентсько-урядовою коаліцією, то тут виникає структурно-логічне порушення політичної відповідальності, як у представників опозиційних політичних сил, так і в представників політичних сил, які взяли на себе відповідальність за діяльність уряду”. В.ФЕСЕНКО вважає, що у такому випадку “або треба фактично розділятись в межах Партії регіонів, або все ж таки діяти за політичною логікою”. “Але як попередній буферний варіант, я думаю, що в принципі це можливо, у всякому разі я б це не заперечував, а розглядав, як певний варіант політичного компромісу”, - підкреслив експерт.

Крім того, президент Української Академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО також не виключає співпраці депутатів з фракції Партії регіонів з «помаранчевою» коаліцією. За його словами, „теоретично, це неможливо, а практично – можливо. Тобто, вони не увійдуть у коаліцію, не від‘єднаються від Партії регіонів, але, за домовленістю з керівництвом фракції Партії регіонів у парламенті, будуть голосувати за пропозиції “помаранчевої” коаліції”.

На думку М.МИХАЛЬЧЕНКА, адже “великий бізнес ніколи не може дозволити собі бути опозицією до влади, тому він може бути напівопозицією на словах, а на ділі, безумовно, він буде підтримувати ініціативи влади до того часу, поки не побачить, що ця влада захиталася й можна її змінити”.

У свою чергу директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛЕНКОВИЧ вважає, що до коаліційного уряду мають увійти і представники Партії регіонів. „Я за те, що коаліційний уряд повинен включати і представників Партії регіонів, але не як представників великого бізнесу, а саме як політичної сили, за якою стоїть чималий відсоток виборців. Отже, я за велику коаліцію за участю Партії регіонів і «помаранчевих», але не за домовленість бізнесу за спиною населення. Йдеться не про залучення бізнесу, а про залучення тієї частини населення, яка голосувала за Партію регіонів. Не можна це зводити до сепаратних переговорів з бізнесом”, - підкреслив В.МАЛЕНКОВИЧ.