Росія не має наміру денонсувати договір про дружбу з Україною - ЗМІ

Про це йдеться у відповіді глави МЗС РФ Сергія Лаврова на запит депутатів Держдуми, які запропонували розглянути питання про денонсування договору, передають "Известия".

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Основним завданням Росії на поточному етапі, на думку МЗС РФ, є "розвиток дружніх зв'язків між державами і народами".

"Пропонована ініціатива про денонсацію згаданої угоди в нинішніх умовах видається передчасною і не цілком обґрунтованою", - вважає Лавров.

Раніше у МЗС повідомили, що Україна вийде з низки угод СНД, залишивши тільки вигідні домовленості.