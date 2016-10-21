Росія не має наміру денонсувати договір про дружбу з Україною - ЗМІ

08:58, 21 жовтня 2016
Політика
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Росія не збирається денонсувати так званий Великий договір (договір про дружбу, співпрацю і партнерство) між РФ і Україною.

REUTERS

Про це йдеться у відповіді глави МЗС РФ Сергія Лаврова на запит депутатів Держдуми, які запропонували розглянути питання про денонсування договору, передають "Известия".

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Основним завданням Росії на поточному етапі, на думку МЗС РФ, є "розвиток дружніх зв'язків між державами і народами".

"Пропонована ініціатива про денонсацію згаданої угоди в нинішніх умовах видається передчасною і не цілком обґрунтованою", - вважає Лавров.

Раніше у МЗС повідомили, що Україна вийде з низки угод СНД, залишивши тільки вигідні домовленості.

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