Росія не має наміру денонсувати договір про дружбу з Україною - ЗМІ
08:58, 21 жовтня 2016Політика
931 0
Росія не збирається денонсувати так званий Великий договір (договір про дружбу, співпрацю і партнерство) між РФ і Україною.
Сергій Лавров, глава російського МЗС / REUTERS
Про це йдеться у відповіді глави МЗС РФ Сергія Лаврова на запит депутатів Держдуми, які запропонували розглянути питання про денонсування договору, передають "Известия".
Читайте такожПерспектива введення візового режиму з Росією: Чубаров пояснив, чому без інших кроків це "нічого не дасть"
Основним завданням Росії на поточному етапі, на думку МЗС РФ, є "розвиток дружніх зв'язків між державами і народами".
"Пропонована ініціатива про денонсацію згаданої угоди в нинішніх умовах видається передчасною і не цілком обґрунтованою", - вважає Лавров.
Раніше у МЗС повідомили, що Україна вийде з низки угод СНД, залишивши тільки вигідні домовленості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter