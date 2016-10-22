Чиновники Укрбюро Інтерполу могли сприяти Януковичу і Ко уникнути відповідальності - Матіос

Про це повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна" заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

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"Генеральна прокуратура, зокрема група військової прокуратури, яка розслідує ці кримінальні провадження, швидше всього й, напевно, на найближчому тижні буде давати процесуальну оцінку ймовірності причетності окремих посадових осіб Національного бюро Інтерполу в Україні в співучасті чи сприянні членам злочинної організації (екс-міністра доходів і зборів України Олександра) Клименка, (українського бізнесмена, соратника екс-президента Януковича Сергія) Курченка, (екс-першого віце-прем'єра України Сергія) Арбузова та (екс-президента України Віктора) Януковича в уникненні від кримінальної відповідальності", - заявив він.

«Чим ближче й чим динамічніше ми наближаємося до спрямування обвинувальних актів до суду й на заочне засудження представників і членів злочинної організації Януковича, Курченка, Азарова, Арбузова та всіх решти, у тому числі і Клименка, тим більше іде потуг і витрачання шаленого медійного інформаційного ресурсу на створення негативу щодо органів розслідування», – запевнив Матіос.

«У нас є достеменні дані, вони мають документальне підтвердження, що кошти, які награбовані в Україні, зокрема з боку Клименка, спрямовані через певних людей до багатьох інформаційних агентств в Україні для забезпечення місячника дискредитації Генеральної прокуратури. Зокрема підрозділів, які розслідують справи проти високопосадовців. 20 тисяч доларів на місяць – це досить потужний ресурс для будь-якого інтернет-видання», – зауважив головний військовий прокурор.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Юрій Луценко сьогодні заявив, що збирається до кінця року передати до суду велику справу щодо екс-президента Віктора Януковича і його оточення.