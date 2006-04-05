Музейний винищувач не вписався в імпортну ліцензію

Затриманий в Гонконгу винищувач МіГ-29 продано Україною до США в 2005 році для використання як музейний експонат.

Про це, як передає інтернет-видання "Газета.Ру", повідомили в державній компанії "Укрспецекспорт".

За інформацією компанії, доставкою МіГ-29 займалася фірма, найнята американським покупцем, тому українська сторона не несе відповідальності за вантаж з моменту його передачі. Вантаж відправили з України зі всіма дозволами, зазначили в "Укрспецекспорті".

В "Укрспецекспорті" також повідомили, що літак не можна використовувати як бойовий: з нього знято озброєння і спецобладнання.

Як повідомляв УНІАН, за даними ряду ЗМІ, гонконгські митники конфіскували винищувач МіГ-29, який намагалися незаконно вивезти до США. Літак було знайдено 4 квітня на борту одного з кораблів серед контейнерів з товарами в ході рутинної митної перевірки. Фарба на крилах літака була частково обідрана, на ньому не було двигуна і боєприпасів.

За даними попереднього розслідування, літак опинився на борту корабля в Україні, звідки був доставлений до Гонконгу для подальшого переправлення до США. Власники судна вказали на наявність у них на борту винищувача, але не вписали його в спеціальну імпортну ліцензію.

Начальник Управління прес-служби Міністерства оборони України Андрій ЛИСЕНКО в інтерв`ю УНІАН не зміг підтвердити або спростувати факт затримання українського літака в Гонконгу. Він наголосив, що «зі складу Збройних Сил України бойові літаки не пропадали».

А.ЛИСЕНКО також зазначив, що за військовою технікою і боєприпасами встановлено суворий контроль і облік, тому зникнення літака виключене. За його словами, експортом озброєнь і військової техніки, яка вивільняється в процесі реформування ЗСУ, займаються уповноважені Кабінетом міністрів України структури – «Укрспецекспорт», «Укроборонсервіс» та інші.