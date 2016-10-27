Погляд з іншої реальності: у Лаврова вже тиждень доносять "ясність" розмови Путіна про збройну місію ОБСЄ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявила офіційний речник МЗС РФ Марія Захарова.

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«Дуже багато неправильних трактувань, заснованих, зокрема, на якихось вкиданнях української сторони, це все перемішалося, мало хто розбирається в цьому питанні. Я внесу ясність», - сказала Захарова і додала, що розуміє, що Україна наполягатиме на своєму трактуванні.

«Чітке і ясне наше не просто трактування, а наше сприйняття цього питання. Заяви про якусь домовленість з розгортання на Донбасі збройної поліцейської місії просто не відповідають дійсності»,- наголосила вона.

Захарова стверджує, що йдеться про організацію посиленого спостереження за розведенням сторін на лінії зіткнення силами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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«Саме про це йшлося у рамках «нормандського саміту» в Берліні 19 жовтня», - сказала Захарова.

Вона наголосила, що зараз за розведенням сторін спостерігає СММ ОБСЄ, яка носить громадський характер, і її спостерігачі не озброєні.

«Питання про надання їм права на носіння табельної зброї, причому тільки на ділянках розведення і в цілях самозахисту, обговорювалося в ОБСЄ влітку цього року, але не набуло розвитку в силу відсутності консенсусу», - сказала Захарова і додала, що Росія не виступала проти надання спостерігачам ОБСЄ табельної зброї на ділянках розведення.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна. На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі та французькі пропозиції за основними критеріями «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

Також, за словами президента України, Росія підтримала необхідність розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі. У Путіна вирішили відповисти на питання озброєної місії вже в Москві, називаючи його "потенційним" і іншими термінами.