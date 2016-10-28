ЗМІ розповіли про статки нардепа Гриніва, який пропонував пом'якшити норми закону про е-декларування

Це він пропонував приховувати від громадськості дані про готівкові кошти, виступав проти кримінальної відповідальності за помилки у деклараціях, розповідається у програмі «Схеми», спільному проекті Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».

Зазначається, що Гринів пропонував внести зміни до Закону України про «Про запобігання корупції». Хотів засекретити від громадськості цілий перелік інформації про майно депутатів чиновників. Також депутат запропонував скасувати кримінальну відповідальність за помилки в декларації.

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«Кримінальна відповідальність має бути за подачу недостовірної інформації про податки і ухиляння від податків. В іншому – має бути адміністративна і політична відповідальність, а не кримінальна», – зазначав тоді він.

Через суспільний резонанс та, за словами Гриніва, після втручання самого президента він відкликав свої скандальні поправки.

«Мав складну розмову з президентом щодо внесених мною поправок до Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання злочинам проти життя і здоров’я особи та проти власності. Я і надалі залишаюсь при своїй думці, що цей закон потребує доопрацювання та змін. Але врахував дискусію із президентом та відкличу цей законопроект», – написав тоді він на своїй сторінці у Facebook.

Журналісти програми вирішили перевірити статки самого голови президентської фракції Ігоря Гриніва.

Автомобіль «Ауді Q7», на якому пересувається Ігор Гринів – радник президента Петра Порошенка та голова його фракції у парламенті, –зареєстрований на 23-річного сина депутата Романа-Данила.

А маєток в селі Таценки Обухівського району Київської області, з якого виїжджав Гринів, розташований на землі, більшу частину якої безкоштовно від держави отримала дочка депутата Марія Гринів. На території – будинок на майже 600 квадратних метрів, приватне озеро, ліс.

Ігор Гринів переконує, що за 26 років у політиці зберіг своє чесне ім’я: «Я в парламент перший раз прийшов 26 років назад і, повірте, мені так здається, що своє чесне ім’я зберіг».

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Вперше народним депутатом Ігор Гринів став у 1990 році ще за Радянського Союзу. А вже у 1993-му депутат Гринів отримує в користування від держави двокімнатну квартиру в депутатському будинку в самому центрі столиці – на Печерську.

У 2003 році Ігор Гринів – народний депутат вже від «Блоку Віктора Ющенка «Наша Україна». Його донька Марія, якій на той час було 19 років, отримує безкоштовно від держави землю у селі Таценки Обухівського району Київської області: 25 соток – під будівництво та 52 сотки для особистого селянського господарства. Ця земля тепер належить самому народному депутату – донька її подарувала батьку у 2015 році.

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В отриманні донькою земельних ділянок Гринів не вбачає нічого надзвичайного.

«13 років тому ми всією сім’єю перебрались повністю жити за місто, – каже він. – Отримали, згідно з українським законодавством, звернулися з заявою до сільської ради і отримали так само ділянку, докупили певні ділянки і збудували от із 2003 року, і закінчили будівництво в минулому році – власний будинок».

На супутникових знімках можна побачити, що у 2006 році на цих ділянках – ліс.

Наступний знімок супутник Google зробив вже у 2010 році – тепер тут вже стоїть будинок площею майже 600 квадратних метрів і є навіть озеро.

На той момент Ігор Гринів вже три роки як був депутатом від «Блоку Юлії Тимошенко» – «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».

Та народний депутат відобразив родинний маєток у декларації лише у 2015 році.

Той факт, що будинок не був у деклараціях за 2013 та 2014 роки, Гринів пояснює наступним чином: «Ще раз кажу, от закінчили і ввели в експлуатацію будинок у минулому році».

Коли будинок у Таценках вже був зведений, родина Гринівих продає квартиру у будинку на Панаса Мирного, 27. За словами Гриніва, у цьому будинку він отримав двокімнатну квартиру від держави в 1993 році, а згодом придбав за власні кошти ще й 4 кімнатну. Згодом він їх об'єднав та продавав вже разом.

За словами депутата, також можна зробити висновок, що маєток у Таценках родина збудувала саме за виручені від продажу квартири гроші: «Відповідно, коли прийняли рішення переселятися за місто, то продали квартиру в Києві».

У 2014 році Ігор Гринів став керівником виборчої кампанії Петра Порошенка на президентських виборах. А після його перемоги Гринів обіймає посаду заступника голови президентської адміністрації.

У листопаді 2014-го Гринів пішов з цієї посади, а через місяць дружина Гриніва Оксана купує квартиру площею 145 квадратних метрів у житловому комплексі «Покровський посад» в Києві. Квартиру такої площі сьогодні пропонують придбати майже за 7 мільйонів гривень.

Згідно з декларацією на сайті Верховної Ради, у 2013 році родина Гриніва – а це дружина, донька та син – на трьох заробили всього 292 тисячі гривень. А сам Гринів задекларував 224 тисячі заробітної плати та ще 100 тисяч гривень на банківському рахунку. За наступний, 2014 рік дружина заробила лише 22 тисячі гривень, а сам депутат задекларував зарплату у 210 тисяч. Виходить, що за два роки родина Гриніва заробила 750 тисяч гривень. Це в рази менше, ніж вартість однієї квартири дружини.

На запитання «Схем» Гринів спочатку пропонує подивитися його декларації за попередні роки, а коли журналісти їх роздрукували і ще раз запитали, звідки у дружини депутата гроші на дорогу квартиру у новобудові, відповів, що займався бізнесом із 1994 по 2002 роки.

"От з 1994 по 2002 рік – десь приблизно років 6-7 тобто – свій перший, як кажуть, великий заробіток – не будемо називати цифри – я ще заробив у 1996 чи 1997 році", - сказав Гринів журналістам "Схем" відзначивши, що ці кошти були в готівці, тому вносити їх до декларації не потрібно було.

Нині народний депутат Гринів їздить на роботу на «Ауді Q7» 2015 року, зареєстрованому на 23-річного сина Романа-Данила.

Гринів переконує, що користується автівкою, поки сина немає в країні: «На сьогоднішній день у зв’язку з тим, що я дійсно час від часу в нього беру цей автомобіль, щоб не простоював, і це то, Ви його побачите в моїй декларації так само».

Середня вартість такого автомобіля – 70 тисяч доларів. Виходить, що син депутата придбав авто, ще коли був студентом. Адже, за інформацією самого ж Ігоря Гриніва, його син закінчив навчання на початку 2016 року.

"Я вам ще раз кажу, коли ми продали майно, то воно в рівній мірі належить як мені, так і моїй дружині, так і моїм дітям. І ми чесно кожен собі з цього майна… Дружина купила собі квартиру, син купив собі машину", - коментує нардеп.

Окрім того, у декларації за 2015 рік Гринів задекларував півмільйона гривень від продажу рухомого та нерухомого майна, хоча, якщо порівняти декларації за 2014 та 2015 роки, то нічого з наявного майна не зникло.

Та на запитання «Схем», що саме було продано, народний депутат повідомити відмовився.

"Я вам ще раз кажу, не обов’язково Вам повинен про це говорити. Якщо Ви хочете перевірити мене на чесність, я готовий Вам відповідати на чесність, а якщо Ви хочете робити піар. От на чесність мене перевіряти легко", - відповів нардеп.