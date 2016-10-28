Порошенко сьогодні обговорить з керівництвом ЄС безвізовий режим для України та ратифікацію асоціації

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час церемонії представлення новопризначеного голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Горгана.

«Сьогодні дуже важливий день. У нас дуже важкі та непрості переговори з нашими нідерландськими партнерами у зв’язку з політичною кризою, яка є і ратифікацією Угоди про асоціацію (між Україною та ЄС)», - заявив він.

«У мене через 20 хвилин розмова з (президентом Європейської Ради) Дональдом Туском, після цього з (президентом Єврокомісії) Жан-Клодом Юнкером, після цього з президентом Європарламенту, де ми зачепимо питання безвізового режиму», - додав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту й Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна виконала всі критерії в рамках плану дій із візової лібералізації.

26 вересня комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.

23 жовтня Порошенко заявив, що Україна отримає рішення про запровадження безвізового режиму з боку Європейського Союзу до саміту Україна-ЄС 24 листопада.