Глава ДФС призначив виконуючих обов’язки глави Закарпатської митниці та його заступника - ЗМІ

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров призначив виконуючих обов’язки начальника Закарпатської митниці ДФС та його заступника. Насіров вже підписав відповідні накази, пише видання «Закарпаття онлайн», яке отримало копії документів.

При цьому, накази датовані 26 та 27 жовтням.

Згідно із документами, Закарпатську митницю ДФС очолив Балуєв Станіслав, який до цього обіймав посаду начальника управління адміністрування митних платежів Закарпатської митниці ДФС.

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При цьому його заступником на термін від 27 жовтня до 25 листопада цього року, став начальник відділу митного оформлення №3 митного поста "Ужгород" Шишолу Євгена Петровича.

Нагадаємо, голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров відсторонив від виконання своїх службових обов'язків начальника Закарпатської митниці Володимира Колеснікова і начальника митного поста "Ужгород" Євгена Потоцького.