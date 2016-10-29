Контактна група щодо Донбасу домовилася про позачергові засідання двох підгруп
Учасники Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України домовилися наступного тижня провести позачергові засідання робочих підгруп з соціально-економічних та гуманітарних питань.
Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
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"Сьогодні відбулася відеоконференція Тристоронньої контактної групи. На порядку денному стояли питання безпеки. Також домовилися про проведення позачергових засідань підгруп з соціально-економічних та гуманітарних питань наступного тижня", - сказала прес-секретар Кучми.
Як повідомляв УНІАН, під час попередньої зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 26 жовтня робоча група з гуманітарних питань не засідала, тому що координатор від ОБСЄ в гуманітарній групі Тоні Фріш у ті дні перебував на окупованому Донбасі. Українська сторона сподівалася, що він зможе отримати доступ до українських заручників.
Представники України на переговорах у Мінську вважають, що встановлення сталого миру в Луганській і Донецькій областях є невід'ємною умовою для просування у вирішенні гуманітарних, політичних і економічних питань.
26 жовтня Кучма в Мінську закликав розблокувати процес звільнення заручників.