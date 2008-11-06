Яценюк хоче затягнути паски нардепам і апарату ВР

Керівництво Верховної Ради наступного тижня має намір зареєструвати у парламенті законопроект щодо скорочення видатків на фінансування апарату ВР та діяльності народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що даний законопроект зараз готується юристами і наступного тижня буде зареєстрований за підписами голови ВР та двох його заступників.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, ухвалення даного проекту дозволить значно зекономити державні кошти.

При цьому голова ВР наголосив, що не йдеться про скорочення штату апарату парламенту.

«Мова йде про скорочення фінансування цілого ряду статей і впорядкування починаючи з відряджень народних депутатів і завершуючи фінансуванням окремих тих чи інших видатків, які не пов’язані з діяльністю народного депутата», - сказав А.ЯЦЕНЮК.