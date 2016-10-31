В СБУ пояснили, чому відсутні е-декларації керівництва відомства

Однак, як повідомляє прес-центр СБУ, відповідно до законодавства, дані співробітників спецслужби не можуть бути доступні широкому загалу.

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"Зауважимо, що стаття 52-1 Закону України «Про запобігання корупції» передбачає розробку Національним агентством з питань запобігання корупції особливого порядку фінансового контролю щодо осіб, які займають посади у державних органах, що здійснюють оперативно-розшукову, контррозвідувальну й розвідувальну діяльність, у спосіб, що унеможливлює розкриття їх належності до зазначених органів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою нерозголошення інформації з обмеженим доступом в СБУ було організовано електронне декларування співробітників зі збереженням поданих ними відомостей на спеціально відведених ресурсах. З НАЗК це було завчасно погоджено.

За даними прес-центру, відповідність задекларованих співробітниками СБУ даних зможуть повною мірою перевірити представники НАЗУ у визначеному законом порядку.