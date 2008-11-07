Турчинов: уряд зробив, що обіцяв, тепер справа за місцевою владою

Перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що на сьогоднішній день не існує жодної проблеми із фінансуванням робіт із подолання наслідків стихійного лиха, яке сталося в шести західних регіонах влітку цього року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі віце-прем’єра, за словами О.ТУРЧИНОВА, уряд не має заборгованості перед місцевими бюджетами, оскільки своєчасно і “до копійки” перерахував місцевим бюджетам заплановані кошти.

Він підкреслив, що обсяг фінансування був “безпрецедентним і адекватним” тим проблемам, які виникли внаслідок стихійного лиха. «Тепер ці кошти від місцевої влади повинні дійти до людей», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем’єр-міністр нагадав, що для подолання наслідків стихії уряд додатково виділив із резервного фонду КМУ - 1,2 млрд. грн. Окрім того, за його словами, уряд вчасно, в повному обсязі, перерахував субвенції місцевим бюджетам - в сумі 2 млрд. 320 млн.

За словами О.ТУРЧИНОВА, з урахуванням залишків коштів на рахунках місцевих адміністрацій, а також додаткового перерахованих урядом цього тижня 331 млн. грн. наразі на рахунках органів місцевої влади знаходить понад 900 млн. грн.

Водночас О.ТУРЧИНОВ зазначив, що головна проблема полягає в тому, що не завжди ці кошти ефективно використовувалися. За його словами, зокрема, Контрольно-ревізійне управління виявило порушення щодо використання коштів на суму 89 млн. грн.

Коментуючи стан виконання відновлюваних робіт та програм, за які відповідав уряд, перший віце-прем’єр повідомив, що наразі в постраждалих населених пунктах на 100% відновлено електроенергію, газопостачання, водопостачання, зв’язок, відновлена робота залізничного транспорту, відремонтовано дороги загального користування: «немає жодного населеного пункту, який би мав проблеми зі зв’язком або транспортним сполученням».

Разом з тим, за словами О.ТУРЧИНОВА, існують певні проблеми із відновленням комунальної інфраструктури через затягування строку введення в експлуатацію будинків, однак за це питання, переконаний він, відповідає безпосередньо місцеве керівництво.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада національної безпеки і оборони України визнала недостатньою роботу уряду з подолання наслідків липневої повені в західних регіонах.

На думку Президента України, у напрямку подолання наслідків кризи була проведена велика робота, однак значна частина завдань ще не вирішена. За даними Віктора ЮЩЕНКА, станом на 4 листопада з 32 завдань відповідно до рішення РНБО, не виконані 14.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що більша частина будівель, які постраждали від стихійного лиха, ще перебуває у процесі відбудови.

Окремо Президент зазначив, що Генеральна прокуратура виявила численні зловживання, які стосувалися нецільового використання коштів, спрямованих на подолання наслідків повені. Зокрема, за його інформацією, Генпрокуратура попередила нецільове використання 48,9 млн. грн. Президент підкреслив, що він гостро ставить питання відповідальності уряду у сфері подолання наслідків стихійного лиха.

Він закликав Кабмін в проекті держбюджету на 2009 рік обов’язково передбачити кошти на поліпшення ситуації, що склалась.