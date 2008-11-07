Нинішня економічна криза може повністю змінити український політикум, якщо політичні сили не вироблять прийнятного для суспільства плану виходу з неї і надалі продовжуватимуть боротися між собою за владу.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН.

Він, закрема, повідомив, що результати останнього опитування щодо довіри до політичних лідерів, проведеного у Києві, Донецьку і Львові, не зафіксували драматичних змін у персональному складі, однак свідчать про зростання кількості громадян, які нікому не вірять чи не визначилися зі своєю позицією. Так, у Києві таких 34,5% респондентів, у Львові – 9,5%, у Донецьку – 35,5%.

“Якщо громадянам не буде запропоновано прийнятного плану виходу з економічної кризи, вона може знести нинішній політикум та радикально його переформатувати. І виграє та політична сила, яка запропонує громадянам щось таке, що визначить їхню позицію”, - сказав Ю.РУБАН.

На його думку, люди можуть довірити вихід із кризи тому політику і тій політичній силі, яка б зрозуміло для них пояснила шляхи виходу із ситуації, що склалася, а саме: як будуть подолані внутрішні причини кризи, на що будуть спрямовані першочергові зусилля та як будуть розподілені неминучі втрати - чи на всіх пропорційно, чи знову - багаті стануть ще багатшими, а бідні - ще біднішими.

“На цьому фоні набагато вигіднішою буде позиція не взаємних звинувачень чи якоїсь політичної кориди, а саме конструктивні пропозиції і конструктивна робота”, - додав він.

Опитування проводилося у Києві, Донецьку та Львові 3-5 листопада за квотною вибіркою, що репрезентує доросле населення цих міст віком від 18 років і старше. Опитано 1208 респондентів: 402 - у Києві, 401 - у Львові та 405 – у Донецьку. Похибка вибірки становить 5%.