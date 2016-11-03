У Словаччині повідомили, коли ЄС обговорить механізм призупинення безвізового режиму

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили сьогодні у Брюсселі в президентстві ЄС, яким наразі є Словаччина.

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«Робота з перегляду механізму тимчасового призупинення (дії безвізового режиму - УНІАН) продовжується, і я можу підтвердити, що ми передбачаємо, що наступного тижня відбудуться тристоронні технічні переговори. Це питання є пріоритетним для президентства», - повідомив співрозмовник агентства.

Переговори мають відбутися між Європейським парламентом, Радою ЄС та Європейською комісією, зазначили у президентстві ЄС.

Як повідомлялося, необхідність ухвалення рішення щодо запровадження механізму тимчасового припинення дії Шенгену між ЄС та третіми країнами залишається єдиною причиною затримки ухвалення рішення щодо надання Україні безвізового режиму.

Нагадаємо, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту й Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна виконала всі критерії в рамках плану дій із візової лібералізації.

26 вересня комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.

На переконання президента України Петра Порошенка, Україна отримає рішення про запровадження безвізового режиму з боку Європейського Союзу до саміту Україна-ЄС 24 листопада. «Я впевнений у тому, що документи про надання Україні безвізового режиму будуть підписані та ратифіковані Європарламентом, немає жодних сумнівів. Можу сказати навіть, до якої дати – до 24 листопада, бо 24 листопада є саміт Україна-ЄС і ми домовились, що на цей саміт усі документи будуть готові», – заявив він.