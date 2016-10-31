"Страшилки" не виправдались: Порошенко заявив про виконання Україною 144 вимог для отримання "безвізу"

Україна виконала всі вимоги Європейського Союзу, а саме 144, щодо надання їй безвізового режиму. Про це заявив президент Петро Порошенко, передає «112 канал».

Глава держави зазначив, що сподівається на отримання «безвізу» Україною до 24 листопада.

"Україна виконала всі 144 вимоги щодо безвізу, досягла всіх критеріїв. Розраховую, що за час, що залишився до Саміту Україна-ЄС в Брюсселі 24 листопада, українці отримають це довгоочікуване рішення, як визнання прогресу і знак солідарності", - зазначив він, додавши, що позитивні зміни в країні є незворотними, а «страшилки», які поширюються за кордоном не виправдалися.

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Раніше, голова Верховної Ради України Андрій Парубій та голова Комітету у закордонних справах Європейського парламенту Ельмар Брок закликали Європейський парламент проголосувати за безвізовий режим для України до річниці Євромайдану 21 листопада 2016 року.

Зокрема, згідно з повідомленням, Парубій заявив, що річниця подій Євромайдану 21 листопада 2016 року буде важливою символічною датою для завершення лібералізації візового режиму, адже саме під гаслом євроінтеграції українці виходили на Майдан.