Яценюк проголосував за свою відставку з посади голови ВР

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК проголосував за своє звільнення із займаної посади.

Як передає кореспондент УНІАН, він перший з усіх депутатів прийшов до кабінки для голосування, і перед тим, як кинути свій бюлетень в урну, нагадав журналістам, що коли голосували за призначення голови ВР, то вимагали, аби депутати показували свої заповнені бюлетені.

Після цих слів А.ЯЦЕНЮК продемонстрував журналістам свій заповнений бюлетень. Ті, представники ЗМІ, які не побачили, напроти якої графи в бюлетені А.ЯЦЕНЮК зробив позначку, перепитали у нього: “То ви проголосували за звільнення?”, на що А.ЯЦЕНЮК відповів позитивно. «Ну аякже. Хай тепер йдуть і голосують теж», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з 17.25 до 18.00 у Верховній Раді відбувається таємне голосування бюлетенями за звільнення А.ЯЦЕНЮКА з посади голови ВР.