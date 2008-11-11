Яценюк передбачає, що завтра його знову спробують зняти

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК прогнозує, що деякі політичні сили завтра знову піднімуть питання про його відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні перед закриттям пленарного засідання ВР.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що він здивований позицією тих політичних сил, які саме сьогодні ініціювали розгляд згаданого питання. Зокрема, голова ВР зауважив, що він не розуміє, чому саме ці політичні сили не взяли участь у голосуванні.

«Ніхто ні у кого бюлетені не виривав, не рвав, як це було при призначенні голови ВР, і були всі можливості набрати відповідну кількість голосів. Думаю, звичайно, що це питання не зніметься з порядку денного», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Водночас він закликав депутатів припинити політичні інтриги і афери. При цьому А.ЯЦЕНЮК наголосив, що будь-які голосування мають відбуватися у законний спосіб. «А сьогодні завдання було абсолютно зрозуміле – поховати український парламент і поховати разом з парламентом українську демократію. Одним чином не могли піти на вибори, то давайте іншу формулу видумаємо», - сказав А.ЯЦЕНЮК, додавши, що питання про його відставку, найімовірніше, буде порушене завтра.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція Партії регіонів порушила питання про включення до порядку денного проекту постанови про звільнення А.ЯЦЕНЮКА з посади голови ВР. Це питання вдалося включити до порядку денного з другої спроби. Окрім фракцій Партії регіонів, КПУ і блоку Литвина, за таке рішення голосували депутати фракції НУ-НС.

Також представники фракції Партії регіонів зареєстрували проект постанови про зміну процедури голосування за відставку голови ВР. Зокрема, вони пропонували голосувати не поіменними бюлетенями, а шляхом звичайного голосування за допомогою системи «Рада».

Однак у ВР відбулося голосування бюлетенями щодо відставки голови парламенту. Лічильна комісія визнала його таким, що не відбулося.

За словами заступника голови Лічильної комісії Володимира В’ЯЗІВСЬКОГО, Комісія встановила, що бюлетені одержали 109 народних депутатів, а участь у голосуванні взяли 108. При цьому 2 бюлетені визнані недійсними.

Згідно з регламентом ВР голосування визнається таким, що відбулося, якщо бюлетені взяли щонайменше 226 народних депутатів.

Водночас перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що ПР має намір завтра наполягати на усуненні голови Верховної Ради А.ЯЦЕНЮКА від ведення засідань парламенту.

Депутат також зазначив, що сьогоднішнє голосування бюлетенями за відставку спікера є незаконним. За словами О.ЄФРЕМОВА, не може Лічильна комісія, у засіданні якої не було кворуму, ухвалювати будь-які рішення.

Рішення про голосування бюлетенями було ухвалене одноголосно на засіданні Лічильної комісії, повідомив заступник голови Лічильної комісії. За словами В.В’ЯЗІВСЬКОГО, на засіданні Комісії були присутні 10 із 20 членів, однак, такої кількості достатньо для ухвалення рішення.