Гройсман попереджав Філатова про умови роботи мером: "у тебе буде "64 ідіоти"

Про це він заявив в інтерв'ю Українській правді.

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"Він тоді сказав: мовляв, тепер посидиш у моїй шкурі, і у тебе будуть 64 ідіоти, які щодня будуть запускати тебе в космос, а у мене - 425. Я бачив його на Дні Вінниці і сказав: "Вова, ну ти ж мав рацію", - розповів очільник Дніпра, згадуючи розмову з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, коли йшов працювати мером.

До того ж Філатов запевнив, що зрив сесії міськради 20 жовтня, коли не прийшов жоден депутат фракцій "Оппоблок" і "Громадська сила", а також троє членів фракції "УКРОП", пов'язаний із намаганням провалити прийняття бюджету і бажанням змінити секретаря ради.

Водночас мер міста наголосив, що у парламенті у нього були з усіма "шикарні відносини, за винятком кількох товаришів". "Мене всі нормально чують, і навіть Петро Олексійович. Всі розуміють, що я нормальна людина, хочу працювати, позитивно оцінюю децентралізацію і вважаю це основною заслугою Володимира Гройсмана", - додав Філатов.