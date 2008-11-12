Москаль обіцяє СБУ безкоштовний відпочинок у «своїх» готелях

Народний депутат з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Геннадій МОСКАЛЬ і „Народна Самооборона” готові проспонсорувати поїздки журналістів до Македонії і Чехії з метою встановлення місцезнаходження готельних комплексів, про які заявляв заступник голови СБУ Тиберій ДУРДИНЕЦЬ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Народної самооборони”.

У повідомленні наголошується, якщо дані факти будуть встановлені, Г.МОСКАЛЬ “зобов’язується протягом десяти років співробітникам СБУ надавати відпочинок безкоштовно з трьохразовим харчуванням та комплексом інших послуг за побажанням відпочиваючих”.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада на позачерговому засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції заступник голови СБУ Т.ДУРДИНЕЦЬ заявив, що Служба безпеки України отримує звернення від громадських організацій та громадян щодо зловживань, вчинених Г.МОСКАЛЕМ на різних посадах.

За словами Т.ДУРДИНЦЯ, у цих зверненнях громадяни, зокрема, вказують на незаконне ввезення в Україну та легалізацію автомобіля «Лексус»; сприяння у незаконному виділенні одній з компаній земельної ділянки в Криму. Крім того, автори звернень просять СБУ перевірити інформацію щодо причетності Г.МОСКАЛЯ до володіння готелями в Македонії та Чехії.