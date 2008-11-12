Ющенко знає, що виведе з кризи Росію і Україну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує вжити принцип «дозволеного протекціонізму» як антикризовий економічний захід.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зокрема, виступаючи сьогодні на загальнонаціональній антикризовій нараді, Президент зазначив, що українське законодавство передбачає цілу низку дозволених інструментів, які не використовуються.

Наприклад, сказав він, - імпортні депозити (закон визначає, що імпортер, стосовно якого запроваджено обов`язковість імпортного депозиту, повинен тримати в банку 50% митної вартості ввезеного товару), антидемпінгові та спеціальні розслідування. Президент констатував, що “впродовж останніх років ці механізми не застосовувалися до наших торговельних партнерів, при тому, що маємо кратне зростання обсягів імпорту, наприклад, по автомобілям або м`ясу”.

«Я наполягаю, щоб уряд негайно проаналізував стан нашої зовнішньої торгівлі і здійснив необхідні заходи для обмеження імпорту з груп товарів, ввезення яких різко збільшилося», - сказав він. «Шановні автомобілевиробники і селяни, якби ви взялися за цю тему, вже давно б діяла компенсаційна ставка на чутливі для вас товарні групи», - додав глава держави.

Також Президент торкнувся проблеми ввізного мита. «Я підтримую намір підвищити ставки мита з найбільш гострих і чутливих позицій. Але тут вельми важливо, щоб наші дії були зрозумілі для закордонних партнерів», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що вже сьогодні представники асоціацій виробників разом з міністерствами повинні їхати в офіси, місії, представництва МВФ та СОТ і доводити необхідність запровадження в Україні обмежувальних заходів.

Крім того, В.ЮЩЕНКО знову наголосив на необхідності підтримки АПК. «Росію виведе з кризи нафта. Для України головна свердловина - це аграрна галузь», - сказав Президент. Він вказав на те, що кон`юнктура світового ринку є надзвичайно сприятливою для українського аграрного виробника.

Водночас Глава держави закликав використати економічну кризу як шанс для проведення структурних реформ, які тривалий час відкладалися (земельна реформа, реформа відносин власності, бюджетна, податкова реформи, реформа ЖКГ, медицини, освіти).