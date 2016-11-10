Франція підтримує якнайшвидше запровадження безвізового режиму з Україною – посол Дюмон

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказала в коментарі журналістам.

«Позиція Франції дуже зрозуміла. Франція за лібералізацію віз, за безвізовий режим», – заявила Дюмон.

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«Сподіваємося, що можемо це зробити якомога швидше», – додала вона.

Дюмон нагадала, що в Європейському Союзі ведуться переговори про запровадження механізму щодо призупинення візового режиму з третіми країнами, але, незважаючи на це, Франція підтримує візову лібералізацію з Україною.

«Для нас, з нашого боку, немає питань щодо безвізового режиму для України. Для нас це не питання», – заявила посол.

Як повідомляв УНІАН, учора заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль на зустрічі з головою представництва ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі заявила, що подальше відкладання рішення Європейським Союзом про запровадження безвізового режиму для громадян України є неприпустимим.