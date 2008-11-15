Кредит МВФ цілком може вилитися лише у хвору «печінку» влади - експерт

За відсутності системних реформ кредит Міжнародного валютного фонду може мати негативний вплив на українську економіку.

Таку думку висловив голова правління «Укргазбанку» Вадим ЛЯШКО в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№ 43 (722) від 15-21 листопада 2008 року).

За його словами, кредит МВФ необхідний, щоб забезпечити переконливу і надійну позицію Національного банку України для збереження стійкості і курсової стабільності гривни, проте за відсутності системних реформ такий допінг може мати негативний вплив на економіку.

«Кредит МВФ — це анаболік для влади. Як медичний анаболік створює і стимулює, так само й цей анаболік може забезпечити створення і вдосконалення системи економіки і управління», - вважає В.ЛЯШКО.

«Якщо ми нічого не зробимо для того, щоб удосконалюватися, якщо ми не почнемо «тягати залізо», якщо ми не почнемо системні реформи, якщо не відновимо державний менеджмент, не реформуємо регуляторну, фіскальну, інвестиційну й т.і. політику - нічого не буде. Ми одержимо лише хвору «печінку», як це буває з тими, хто зловживає анаболіками, і більше нічого», - переконаний банкір.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в розмірі 16,43 млрд. доларів США з метою зміцнити довіру у фінансовому секторі і допомогти економіці країни, що постраждала в результаті світової фінансової кризи. Програма розрахована на два роки.