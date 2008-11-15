Ющенко передав привіт на орбіту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав астронавтку Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору Хайдемарі СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР у зв`язку зі стартом космічного корабля «Індевор» (місія STS-126).

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЮЩЕНКО побажав астронавтці успіху у виконанні відповідальної космічної місії та висловив сподівання, що її другий політ у космос буде таким же вдалим, як і попередній.

«З теплотою згадую нашу зустріч у Києві та сподіваюся, що Ваш візит в Україну залишив приємні спогади і почуття. Хочу запевнити, що народ України пишається Вами, вболіває за Вас та бажає успішного повернення на Землю», - йдеться у вітанні Президента.

*** Сьогодні о 02.55 за київським часом відбувся успішний запуск шаттла «Індевор» (Endeavour) у рамках місії STS-126. Планована тривалість польоту - 14 діб. У складі екіпажа «Індевора» 7 астронавтів.

Головною метою місії є підготовка Міжнародної космічної станції до постійної роботи на її борту екіпажа із шести чоловік. Програмою польоту передбачається проведення на зовнішній поверхні станції робіт з обслуговування і дооснащення.

Для спеціаліста з робіт у відкритому космосі Х.М.СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР це вже другий політ у космос. Свій перший вона здійснила у складі екіпажа корабля «Атлантис» STS-115 (9-21 вересня 2006 року).

Астронавтка НАСА Х.СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР відвідувала Україну у 2007 році.

Вона народилася в м.Сентпол (штат Міннесота). В 1984 році закінчила Масачусетський технологічний інститут. В 1985 отримала ступінь магістра наук. Займала різні посади у ВМС США. В 1996 році була відібрана кандидатом в астронавти. У вересні 2006 року брала участь в космічному польоті як фахівець, провела 12 днів в космосі, з яких 13 годин 8 хвилин провела у відкритому космічному просторі на міжнародній космічній станції.