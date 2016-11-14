Міноборони: Спецслужби РФ активізували спроби деморалізувати українських бійців у зоні АТО

Про це УНІАН повідомили в Управлінні комунікацій та преси Міністерства оборони України.

Читайте такожТрамп не буде визнавати Крим російським - екс-посол США в РФ

«Військовослужбовцям Збройних сил та інших військових формувань, які виконують завдання в районі проведення антитерористичної операції, з невідомих номерів надходять короткі повідомлення з закликами не виконувати свій військовий обов’язок. Подібні СМС-повідомлення надходять і родинам військовослужбовців», - йдеться в повідомленні.

Зазначена активність спецслужб Росії співпадає з початком реалізації плану Кремля щодо заходів дестабілізації ситуації в України, додали в Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада в СБУ заявили, що Кремль розробив план дестабілізації ситуації в Україні, щоб добитися дострокових виборів і зміни зовнішньополітичного курсу країни.

За даними СБУ, активні дії повинні початися 15 листопада на акції протесту банківських вкладників. З 17 листопада акцент протестних акцій планується змістити на питання підвищення тарифів. Так званий протест повинен перерости у блокування урядових структур і супроводжуватися розширенням вимог до влади. При цьому, за даними СБУ і Служби зовнішньої розвідки, російські «сценаристи» планують масові заворушення.