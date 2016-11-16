Аваков представив тимчасового очільника Нацполіції

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков представив тимчасово виконуючого обов’язки очільника Нацполіції. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Зазначається, що т. в. о. голови Нацполіції став Вадим Троян, який до цього займав посаду заступника очільника відомства.

Відповідний наказ щодо призначення Трояна Аваков підписав сьогодні.

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«Завдання перед поліцією залишаються такі ж, як і були. Це продовження реформи, повний набір кадрового складу, а також завдання, яке поставив нам Кабінет Міністрів України: розкриття, розкриття і ще раз розкриття злочинів», – сказав Вадим Троян під час представлення.

Нагадаємо, 14 листопада Деканоідзе заявила, що подала у відставку з посади начальника Національної поліції України. Вона перебувала на цій посаді з 4 листопада 2015 року.

Сьогодні, 16 листопада Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні дав згоду на звільнення Хатії Деканоідзе з посади голови Національної поліції.