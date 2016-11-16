Порошенко і Байден телефоном обговорили координацію міжнародних зусиль із тиску на Росію

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це йшлося під час телефонної розмови Порошенка і Байдена.

Зазначається, що співрозмовники обговорили актуальні питання співробітництва між Україною і Сполученими Штатами та регіональної безпеки у контексті результатів президентських виборів.

Читайте такожПолітолог пояснив, що чекає Україну після виборів у США

«Порошенко та Байден відзначили важливість координації зусиль із забезпечення виконання Росією зобов'язань відповідно до Мінських домовленостей та збереження політики міжнародних санкції проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України», - сказано у повідомленні.

Також важливу увагу співрозмовники приділили продовженню підтримки реформ в Україні, які почали приносити відчутні результати, додали у прес-службі.