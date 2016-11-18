Юлія Ковалів йде з Мінекономрозвитку і очолить Офіс націнвестради при президенті

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні я залишаю Міністерство для нового виклику. Країні як ніколи потрібні інвестиції для економічного розвитку. Тому я присвячу свою наступну роботу зміні інвестиційного клімату та залученню інвесторів в якості керівника Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові України», - заявила Ковалів.

На посаді у Міністерстві Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Юлія Ковалів пропрацювала 1, 5 року.

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«Я вірю в те, що нам вдалося закласти підвалини дійсно невідворотних змін. І пишаюся багатьма речами: знаковим законом “Про ринок природного газу”, який ми писали разом з колегами з НКРЕ КП; реформою державних підприємств, над якою ми невтомно працюємо з командою Мінекономрозвитку; змінами до антимонопольного законодавства, яке ми ініціювали та початком системної роботи над залученням інвестицій», - зазначила вона.

Як повідомлялося, 29 серпня 2016 року в результаті ротації в команді президента Борис Ложкін покинув посаду глави АП і зайняв пост секретаря Національної інвестиційної ради на громадських засадах.