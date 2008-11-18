АМК вступився за казино, стрип-бари і Секретаріат Президента

Антимонопольний комітет України офіційно рекомендував Київській міській державній адміністрації скасувати розпорядження (№1487, 1488 і 1489) про підвищення тарифів на комунальні послуги для комерційних структур або змінити їх відповідно до норм конкурентного законодавства.

Про це УНІАН повідомили в АМК.

Згідно з повідомленням, таке рішення було ухвалено сьогодні на спеціальному засіданні комітету.

Рекомендації комітету, перш за все, спрямовані на збереження конкурентоспроможності виробників і мінімізацію негативного впливу нових тарифів на цінову ситуацію на соціально важливих ринках Києва.

Комітет зобов`язав КМДА усунути дискримінаційні тарифи для супермаркетів і інших торгових мереж, операторів мобільного зв`язку і приватних нотаріусів, банківських і страхових установ тощо. Водночас рішення комітету не стосується ігрових і розважальних закладів.

«Врешті-решт, рішення комітету захищає інтереси і гаманець кожної української сім`ї, адже введення розпоряджень КМДА в дію може негативно позначитися на цінах на продукти харчування й життєво необхідні послуги зв`язку, нотаріальні, банківські та інші. Саме тому комітет порушив справу й висунув обгрунтовані вимоги до міської влади, обов`язок якої тепер у встановлений термін вжити вичерпних заходів, щоб не спровокувати й не допустити підвищення цін», – сказав в.о. голови Антимонопольного комітету України Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

КМДА повинна повідомити про результати розгляду вимог Антимонопольного комітету впродовж 10 днів.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням КМДА №1487, 1488, 1489, із 1 грудня 2008 року передбачається збільшення тарифів на теплову енергію, постачання холодної води й водовідведення в 3-10 разів.

Зі слів лідера столичних бютівців Олександра Зінченка,тарифи за комунальні послуги підняті не тільки для надприбуткових підприємств, як, зокрема казино, а й на 60-70% і для дитячих садків, шкіл, бібліотек, музеїв, хлібзаводів. Також йдеться і про підняття плати за послуги з опалення та водопостачання для офісів політичних партій, Секретаріату Президента, так само, як і для супермаркетів, автосалонів, нічних клубів та стрип-барів, бізнес-центрів - у 10 разів.

“Йшлося про підняття тарифів для елітного та тіньового бізнесу, а потім всіх гамузом втягнули у підвищення цін”, - наголосив лідер столичного БЮТ.