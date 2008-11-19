Тимошенко збирає мерів

У четвер, 20 листопада, об 11:00 під головуванням прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться нарада з керівництвом регіональних органів виконавчої влади та міськими головами з питань виконання Державного бюджету в 2008 р.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Вхід до Будинку Уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й, 3-й під‘їзди, 7-й поверх, Велика зала.

Акредитація проводиться сьогодні, 19 листопада, до 18:00 за тел.: 256-75-81, 256-65-71, 256-66-32.