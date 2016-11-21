Порошенко нагородив Яроша орденом Богдана Хмельницького
Президент України Петро Порошенко нагородив нардепа Дмитра Яроша орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
Про це свідчить указ президента України №517/2016 "Про відзначення державними нагородами України".
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Ярош нагороджений як учасник АТО за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Окрім Яроша нагороджено також учасників АТО Гергерту Андрія Валерійовича, Кичу Віктора Павловича, Литвина Владислава Миколайовича.
Разом з тим, нагороди орденом “За мужність” III ступеня отримали Васянович Володимир Олександрович — учасник АТО, Лашка Володимир Володимирович — сержант, Нагірний Андрій Мирославович — учасник АТО, Партал Станіслав Юрійович — сержант, Торбін Сергій Володимирович — учасник АТО.