Втрата суверенітету України – Айвазовська про наслідки військового вирішення конфлікту на Донбасі

Військове вирішення конфлікту на Донбасі загрожує Україні втратою повного суверенітету. Про це заявила представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ольга Айвазовська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в коментарі журналістам.

"Ми порівняно з Російською Федерацією маємо неспівмірні бойові спроможності, навіть за умови внутрішньої реформи військової. Тому ціною військового розв'язання конфлікту може бути втрата повного суверенітету України. Сьогодні Україна не спроможна військово протистояти Російській Федерації самостійно", - сказала Айвазовська.

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На запитання, чи є сенс продовжувати працювати над реалізацією Мінських угод, вона зазначила, що Україна не може відмовитися від Мінського процесу врегулювання ситуації на Донбасі, але повинна використовувати й інші міжнародні майданчики для встановлення миру на сході держави.

Окремо представник України в політичній підгрупі ТКГ зазначила, що міжнародна практика свідчить, що конфлікти мирним шляхом розв'язуються повільніше, ніж військовим.

"Якщо ми приймаємо, що ми готові йти в наступ, що наша чисельність військова є в п'ять разів більша, ніж з боку країни-агресора і з боку тих двох армійських корпусів, які створені на території ОРДЛО, це величезна кількість, це понад 30 тисяч військових по факту, рекрутованих і підготовлених з боку Російської Федерації, тоді ми повинні йти в наступ, але бути готові, в тому числі до реакції Російської Федерації, яка призведе до тисяч жертв", - заявила Айвазовська.

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За її словами, Росія може піти на масштабне використання авіації.

"Ми знаємо на що здатна Росія, принаймні в Чечні, коли за одну ніч було розбомблено Грозний, коли було загиблих 30 тисяч мирного населення. Якщо ми готові на цей трек, то ми всі разом повинні як суспільство, як політики, як медіа прийняти цю відповідь і використовувати її для того, щоб готувати громадську думку. Якщо ні, то від Мінська ми відмовитись сьогодні не можемо, але це не означає, що Мінськ повинен бути єдиним майданчиком для реалізації завдань України в частині подолання цього конфлікту і покарання Російської Федерації як країни-агресора", - сказала Айвазовська.

Нагадаємо, вчора, 29 листопада, за підсумками зустрічі в Мінську, голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що згоди про виведення російських військ з окупованої території Донбасу немає, Україна наполягає на запровадженні поліцейської озброєної місії.