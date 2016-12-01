Кучма сумнівається перспективах розробки "дорожньої карти" до кінця року

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Я не бачу, щоб до кінця року міністри закордонних справ підписали якийсь такий документ, який відповідає на більшість наших питань. Ви знаєте, які головні питання для України - це питання безпеки, миру, тиші", - заявив Кучма.

"Якщо б ми не почали з цього (вирішення питання безпеки і стійкого припинення вогню – ред.) вирішувати проблеми в Україні. Міністри роз'їхалися, бачите, не зменшилася напруга, в тому числі на Луганському напрямку. В тому числі нема ніяких заяв, припустимо, про те, що ми "Золоте" відкриємо, бо це гуманітарна проблема. Це проблеми не для України, це проблеми дійсно для українців", - сказав Кучма.

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Як повідомляв УНІАН, 29 листопада в Мінську відбулася зустріч глав МЗС у "нормандському форматі" для обговорення "дорожньої карти" щодо реалізації Мінських домовленостей. За підсумками зустрічі міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що дискусія про «дорожню карту» була короткою, тому що російська сторона не погоджується на ключові пріоритети України. За словами Клімкіна, під час переговорів не вдалося дійти згоди за жодним питанням.

У свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав переговори в Мінську важкими, але змістовними і необхідними.