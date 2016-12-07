Блогер вибачився перед Яценюком: мої твердження про купівлю вілл виявилися переказом пліток з Майямі
11:18, 07 грудня 2016Політика
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Автор інформації про нібито купівлю екс-прем'єром Арсенієм Яценюком 24 вілл в США Олег Торгало вибачився за цю публікацію, а також повідомив, що не має жодних підтверджень своєї заяви, яка "по суті є переказом пліток з Майямі".
Арсеній Яценюк / Фото nfront.org.ua
Про це Торгало написав у коментарях на сторінці Арсенія Яценюка у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Я заявляю, що мої обвинувальні твердження з приводу покупки вілл виявилися просто переказом пліток з Майямі. Я приношу свої вибачення Арсенію Яценюку", - заявив Торгало.
Крім того, він запевнив, що дана публікація "пліток з Майямі" не була спланованою акцією з дискредитації екс-прем'єра, а йому прикро, що його "необдуманим вчинком" скористалися антиукраїнські ЗМІ. На підтвердження своїх слів Торгало висловив готовність пройти тест на поліграфі.
Також він уточнив, що на даний момент перебуває у відрядженні за кордоном.
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