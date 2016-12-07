Блогер вибачився перед Яценюком: мої твердження про купівлю вілл виявилися переказом пліток з Майямі

Про це Торгало написав у коментарях на сторінці Арсенія Яценюка у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Я заявляю, що мої обвинувальні твердження з приводу покупки вілл виявилися просто переказом пліток з Майямі. Я приношу свої вибачення Арсенію Яценюку", - заявив Торгало.

Крім того, він запевнив, що дана публікація "пліток з Майямі" не була спланованою акцією з дискредитації екс-прем'єра, а йому прикро, що його "необдуманим вчинком" скористалися антиукраїнські ЗМІ. На підтвердження своїх слів Торгало висловив готовність пройти тест на поліграфі.

Також він уточнив, що на даний момент перебуває у відрядженні за кордоном.