Було б здорово, якби Ющенко відправив у відставку Стельмаха - політолог

Директор соціологічної служби «Український барометр», політолог Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ має подати у відставку в зв`язку з безграмотними діями головної фінансової установи країни в умовах фінансової кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.НЕБОЖЕНКО висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Все, що робить Національний банк, лише посилює кризу. Ті, хто пережив 90-ті роки, чудово розуміють, що це перша ознака неспроможності. Більш того, Нацбанк робить адміністрування замість економічних важелів, і в цій ситуації СТЕЛЬМАХ, мабуть, перший, хто не справився з кризою. Було б здорово, якби Президент до нового року зробив такий подарунок українському населенню і прийняв відставку В.СТЕЛЬМАХА», - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

На його думку, Нацбанк перетворився на зброю боротьби з урядом. «Не треба всім з усіма дружити, але сили, що мають політичну і економічну владу, повинні мати відповідальність при ухваленні рішень. Поки нічого не відбувається, але те, що робить Нацбанк, погіршує соціально-політичні умови в країні», - наголосив політолог.

В.НЕБОЖЕНКО вважає, що в результаті дій Національного банку нівелюються всі антикризові заходи, які робить уряд для мінімізації наслідків світової фінансової і економічної кризи.

“Відставка СТЕЛЬМАХА лежить на совісті ЮЩЕНКА”, - переконаний В.НЕБОЖЕНКО.