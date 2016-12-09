Польські депутати у 5 разів бідніші за українських нардепів, хоча мають більші зарплати (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Незважаючи на те, що у Польщі парламентарі, урядовці та навіть президент отримують більші зарплати, їхні статки набагато скромніші. Про маєтки та гроші законодавців можна дізнатися прямо на сайті Сейму.

Задекларована готівка, мощі і храми українських законодавців у поляків викликають шок.

Кореспондент ТСН за результатами дослідження вартості речей і майна польських можновладців прийшла до висновку, що марно шукати люксові бренди одягу і дорогі автівки у представників влади Польщі.

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Найдорожча автівка, яку вдалося знайти під Сеймом, коштує не більше 40 тисяч доларів. Решта депутатських машин – це старі іномарки, на яких їздять і звичайні поляки.

За словами депутатів, у Сеймі важко заробити гроші, адже політика в цій країні – «не місце, де водяться великі гроші».