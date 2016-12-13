Справа Єфремова: суд переніс розгляд скарги на арешт екс-"регіонала"

Апеляційний суд Києва сьогодні не приступив до розгляду скарги екс-лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова на рішення Печерського районного суду про подовження йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, було прийнято рішення про перенесення судового засідання на 15.00 20 грудня, оскільки довгий час судді були зайняті в інших судових процесах.

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Крім того, їм потрібен додатковий час для ознайомлення з матеріалами справи та рішенням суду першої інстанції.

Нагадаємо, що Єфремову вже вдруге продовжують термін тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

1 серпня Печерський райсуд Києваухвалив рішення заарештувати екс-депутата на 2 місяці без права внесення застави. 27 вересня суд продовжив термін перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб. 24 листопада суд ще раз подовжив йому арешт - до 22 січня 2017 року.

9 грудня прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Єфремова в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації; пособництві в захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області; вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації «ЛНР»; державній зраді - тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме: наданні іноземній організації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.